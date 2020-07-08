Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поздравил сине-бело-голубых с досрочной победой в чемпионате России-2019/20.

«Очень важно, что команда защитила титул. В России «Зенит» — лучший, но надо двигаться дальше и добиваться успеха в Лиге чемпионов. Очень рад за моих друзей — Ракицкого, Дзюбу, Семака», — сказал Луческу, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер подчеркнул, что команда заслужила победу, так как на протяжении всего чемпионата выглядела сильнее соперников.

Напомним, «Зенит» гарантировал себе чемпионство по итогам 26-го тура РПЛ, на выезде обыграв «Краснодар» со счетом 4:2. Сегодня команда Семака дома сыграет с «Сочи», по окончании встречи состоится церемония награждения. Прямая трансляция будет доступна по ссылке.