Баскетбольный «Зенит» текущим летом вновь меняет свой состав. Нынешняя перестройка не столь глобальна, как год назад, однако новых игроков хватит, чтобы «Зенит» полностью поменял лицо.

Официальной информации о переходах и уходах из команды Хави Паскуаля немного. Подписано два защитника – канадец Кевин Пангос и россиянин Денис Захаров. Ушли также игроки задней линии – Алекс Ренфо и Антон Понкрашов.

Публично клуб старается соблюдать пропорции командных обновлений, но понятно, что «Зенит» покинут те легионеры, у которых закончились контракты – Айон, Альбиси, Айверсон. Вероятен уход Тима Абромайтиса, несмотря на имеющийся у него контракт. Неясен статус Евгения Воронова, у которого нет соглашения на предстоящий сезон.

Зато, по всей видимости, останутся в команде Уилл Томас, Матеуш Понитка и Остин Холлинз. Не собираются никуда уходить и россияне – Андрей Зубков, Дмитрий Хвостов, Владислав Трушкин.

Из новичков уже подписан атакующий защитник из «Енисей» Денис Захаров, запомнившийся довольно яркой игрой против «Зенита» в прошлом сезоне. Также подписано соглашение с очень умным канадским разыгрывающим Кевином Пангосом. Этот защитник здорово проявлял себя в «Жальгириса», затем перешел в «Барселону», где его стали преследовать травмы. Если удастся справиться с его травмопасностью, то это будет весьма ценным приобретением.

Также «Зенит» готовится подписать еще три довольно звонких имени. Атакующий защитник КейСи Риверс – яркий снайпер, успевший поиграть в начале десятых годов за «Локомотив-Кубань» и «Химки». С тех пор он сменил 9 клубов и что-то подсказывает, что в свои 33 года «Зенит» не будет последним клубом в его карьере. Тем не менее, в «Зените» на этой позиции есть Холлинз, Воронов и Захаров, поэтому опыт Риверса добавит команде Паскауля остроты на периметре.

Еще один вероятный новичок – форвард Алекс Пойтресс. Википедия уже объявила его в качестве игрока «Зенита». Прыгучий атлет, вероятно, будет отрывать кольца в стиле бывшего зенитовца Джалена Рейнольдса. В активе Пойтресса, способного закрыть две позиции в нападении, 52 матча в НБА за «Филадельфию», «Индиану» и «Атланту» и весьма стабильный для его роста 3-очковый бросок.

Наконец, еще один без пяти минут зенитовец – литовский «большой» (208 см) Артурас Гудайтис. Некогда один из самых перспективных игроков «Литвы» приедет в Петербург после трех сезонов в составе итальянской «Олимпии». Литовец задрафтован «Филадельфии», однако для НБА недостаточно оснащен технически. Зато компенсирует это быстрыми руками, мобильностью и, конечно, высоким ростом.

В целом, если по именам, которые приходят в петербургский клуб, в «Зените» нацелились со второй попытки сверкнуть в Евролиге, благо пандемия коронавируса подарила такой шанс.