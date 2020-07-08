Арбитр Артем Чистяков, который должен был стать резервным арбитром матча «Ростов» — «Уфа», сдал положительный тест на коронавирус.

В связи с этим РФС произвел замену: вместо Чистякова резервным арбитром назначен Владимир Сельдяков.

Напомним, «Ростов» примет «Уфу» в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу. На данный момент «Ростов» располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 43 очка в 26 турах. «Уфа» идет на шестой позиции и имеет на десять очков меньше.

Матч состоится сегодня, 8 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.