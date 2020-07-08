Испанский пилот Фернандо Алонсо прокомментировал возвращение в Формулу-1. В сезоне-2021 гонщик будет выступать за «Рено».

«Рено» — это моя семья, самые любимые воспоминания о «Формуле-1» с моими двумя чемпионскими титулами, но я смотрю вперед. С большой гордостью и непередаваемыми эмоциями я возвращаюсь в команду, которая дала мне шанс в начале моей карьеры и которая сейчас дает мне возможность вернуться на самый высокий уровень», — сказал Алонсо, слова которого приводит официальный сайт команды.

В сезоне-2021 Алонсо заменит австралийца Даниэля Риккьярдо и станет напарником Эстебана Окона. В составе «Рено» Фернандо завоевал два чемпионских титула в Формуле-1 — в 2005 и 2006 года.

Напомним, Алонсо покинул Формулу-1 в конце 2018 года. За это время испанец дважды выиграл «24 часа Ле-Мана», стал чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC) и одержал победу в «24 часах Дайтоны». В феврале текущего года Алонсо принял участие в легендарном ралли-марафоне «Дакар».