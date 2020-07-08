Форвард берлинской «Альбы» Люк Сикма в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Как сообщает израильский журналист Джонатан Гарсия, стороны продвинулись в переговорах.

В сезоне Евролиги—2019/20 Сикма набирал в среднем 9,7 очка, 6,5 подбора, 4,5 передачи, 1,1 перехвата при точности трёхочковых 43,3% и рейтинге эффективности 16,6 балла.

Сикма был включен в десятку лучших по эффективности игроков Евролиги, куда также попали Шейн Ларкин, Никола Миротич, Майк Джеймс, Алексей Швед и др.

Ранее СМИ сообщали, что в «Зенит» могут перейти Алекс Пойтресс, Кей Си Риверс и Артурас Гудайтис. «Сине-бело-голубые» уже официально объявили об одном трансфере: команду Хавьера Паскуаля пополнил разыгрывающий «Барселоны» Кевин Пангос.