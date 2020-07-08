Российский боксер Александр Беспутин поделился мнением о том, как запрещенное вещество могло попасть в его организм.

Допинг-проба B чемпиона мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA оказалась положительной, в результате чего Беспутин лишился титула.

Боксер отметил, что концентрация запрещенного вещества была очень маленькой, что видели представители VADA. Беспутин подчеркнул, что вместе с адвокатом он составил письмо, в котором расписал, как препарат мог попасть в организм. В частности, рассматривается версия, что вещество могло находиться в мясе, которое ел Беспутин.

«Если бы я принимал этот препарат, то у меня были бы изменены все показатели, но этого не было. И, скажу честно, я не знаю, откуда это в пробе. Мы уже доктора даже опросили, чтобы понять, может, действительно что-то было запрещённое», — сказал Беспутин, слова которого приводит ТАСС.

По словам боксера, врач сообщил, что вещество могло попасть в организм случайным образом.