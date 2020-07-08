Южнокорейский нападающий «РБ Зальцбург» Хван Хи Чан стал футболистом «РБ Лейпциг».

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба. По информации источника, 24-летний футболист заключил с третьей командой Бундеслиги контракт, рассчитанный на пять лет. Соглашение истечет летом 2025 года. Сумму трансфера команды не разгласили.

Отмечается, в новой команде Хван Хи Чан будет играть под номером 11, который ранее принадлежал Тимо Вернеру, покинувшему «Лейпциг» и перебравшемуся в «Челси». Форвард не поможет «быкам» в оставшихся матчах розыгрыша Лиги чемпионов, которые состоятся в Лиссабоне в августе.

Напомним, Хван Хи Чан стал игроком «РБ Зальцбург» в 2015 году, впоследствии он выступал на правах аренды в составе «Лиферинга» и «Гамбурга».