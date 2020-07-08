Известный блогер Василий Уткин оценил выступление «Локомотива» в сезоне-2019/20.

«Это был мой образ – последний джедай против империи зла. Но оказалось, что последний джедай ещё менее дееспособен, чем голограмма реального последнего джедая в фильме «Звёздные войны», — заявил Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

По мнению Уткина, «Локомотив» проиграл борьбу за чемпионство еще в декабре, хотя в этом году это совершенно не позорно.

Блогер отметил, что в первой после паузы игре «Локомотив» встречался с «Зенитом» и играл на ничью.

«Трясущимися губами, свежими, бодрыми – совершенно не по возрасту – коленями, но только на ничью. Ну какие вы чемпионы? Ну совершенно точно. Были вы пятым колесом и остаётесь», — сказал Уткин.

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство по итогам 26-го тура РПЛ. «Локомотив» на данный момент идет на второй строчке.