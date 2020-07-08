Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении соревновательной карьеры.

«Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен. У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим», — написала Сотскова на своей странице в «Инстаграме».

Фигуристка призналась, что постолимпийский сезон получился для нее трудным и неудачным, однако она не планировала уходить из спорта. Но затем определенные обстоятельства, подробности о которых Мария не раскрывает, не позволили ей бороться дальше.

«Конец моей спортивной карьеры. Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, не смотря на желание», — написала Сотскова.

Фигуристка подчеркнула, что даже длительная работа с психологами не смогла ей помочь, поэтому она и приняла такое решение.