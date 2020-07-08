Агент полузащитников «Локомотива» братьев Миранчуков Вадим Шпинев прокомментировал информацию о возможном переходе Алексея в «Краснодар».

По словам Шпинева, впереди еще четыре игры сезона, и каждый игрок готовится к конкретному матчу. Он отметил, у братьев Миранчуков действующие контракты, они готовятся к матчам за «Локомотив». Агент добавил, он хочет попросить людей не читать и не вестись на вбросы.

«То, что пишут, в 99% не есть правда. Особенно по поводу запросов и желаемых зарплат. Телеграм-каналы — это модно, но вся официальная информация у клубов и представителей. Ни о каких переходах сейчас речи не идет», — сказал Шпинев, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Напомним, 24-летний Алексей Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013-го года, это первый клуб в его взрослой карьере. Ранее СМИ сообщали, что интерес к полузащитнику проявляют европейские клубы.