Тренерский штаб петербургского «Зенита» назвал состав на матч 27-го тура российской премьер-лиги против «Сочи».

В воротах будет играть Михаил Кержаков. В защите с первых минут выйдут Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио и Юрий Жирков. В линии полузащиты выйдут Леон Мусаев, Вильмар Барриос и Алексей Сутормин. Нападающие — Малком, Себастьян Дриусси и Артем Дзюба, который в этой игре выйдет с капитанской повязкой.

Запасные: Александр Васютин, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Олег Шатов, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эмилиано Ригони, Даниил Шамкин и Сердар Азмун.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени и будет проходить в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра станет первой для «Зенита» в ранге чемпиона нынешнего сезона.