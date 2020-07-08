Тренерский штаб «Сочи» назвал состав на матч 27-го тура российской премьер-лиги против петербургского «Зенита» .

В воротах будет играть Сослан Джанаев. В защите с первых минут выйдут Кирилл Заика, Тимофей Маргасов, Миха Мевля и Иван Миладинович. В линии полузащиты выйдут Никита Бурмистров, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов и Эльмир Набиуллин. Нападающие — Антон Заболотный и Александр Кокорин.

Запасные: Антон Заболотный, Иван Новосельцев, Павел Шакуро, Вадим Милютин, Никита Колдунов, Душан Лагатор, Андрей Боковой, Жанелли Имбула, Кристиан Нобоа, Александр Карапетян.

Матч начнется в 18:00 по московскому времени и будет проходить в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра станет первой для «Зенита» в ранге чемпиона нынешнего сезона.