Российский теннисист Карен Хачанов проиграл во второй встрече подряд на выставочном турнире австрийца Доминика Тима Thiem’s 7.

Хачанов потерпел поражение от соотечественника Тима, австрийца Денниса Новака, со счетом 1:6, 4:6. Россиянин совершил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни один из четырех брейк-поинтов.

Отметим, стартовую встречу на турнире Хачанов тоже проиграл. Россиянин уступил испанскому спортсменку Роберто Баутиста-Агуту в двух сетах. Этот матч для Хачанова первым с 27 февраля: тогда он уступил Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Дубае.

Следующим соперником Карена Хачанова на турнире будет итальянец Маттео Берреттини. Встреча запланирована на 9 июля.