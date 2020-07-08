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  • 18:35,  8 июля 2020
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ФК "Зенит"
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«Зенит» выполнил условия по выкупу Йордана Осорио

&#171;Зенит&#187; выполнил условия по выкупу Йордана Осорио
Йордан Осорио. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» выполнил условия обязательного выкупа венесуэльского защитника «Порту» Йордана Осорио.

Матч против «Сочи» станет для Осорио пятым в нынешнем сезоне РПЛ, именно столько поединков нужно было провести игроку для активации пункта об обязательном выкупе игрока «Зенитом». Это значит, что в скором времени защитник станет игроком «Зенита» на постоянной основе.

Отметим, Йордан Осорио был арендован «Зенитом» у «Порту» летом 2019 года. Всего Осорио успел провести в составе «Зенита» 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

Матч «Зенита» против «Сочи» начнется в 18:00 по московскому времени и будет проходить в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игра станет первой для «Зенита» в ранге чемпиона нынешнего сезона.

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