«Зенит» выполнил условия по выкупу Йордана Осорио

Петербургский «Зенит» выполнил условия обязательного выкупа венесуэльского защитника «Порту» Йордана Осорио.

Матч против «Сочи» станет для Осорио пятым в нынешнем сезоне РПЛ, именно столько поединков нужно было провести игроку для активации пункта об обязательном выкупе игрока «Зенитом». Это значит, что в скором времени защитник станет игроком «Зенита» на постоянной основе.

Отметим, Йордан Осорио был арендован «Зенитом» у «Порту» летом 2019 года. Всего Осорио успел провести в составе «Зенита» 12 матчей, не отметившись результативными действиями.