Новым генеральным директором московского «Спартака» станет Шамиль Газизов.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, его кандидатура была согласована с «Лукойлом». Отмечается, решение по Шамилю Газизову обсуждалось и принималось уже давно, и на этой неделе Газизов будет назначен на должность генерального директора красно-белых.

Ранее московский «Спартак» официально объявил об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора клуба. Цорн работал в столичном клубе с 2019 года. После 26 туров чемпионата России красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Подопечные Доменико Тедеско потерпели 12 поражений, выиграли 9 матчей и 5 раз сыграли вничью.

Шамиль Газизов в данный момент занимает пост генерального директора «Уфы».