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  • 18:35,  8 июля 2020
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Фигурное катание
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Медведева начала тренироваться в ЦСКА

Медведева начала тренироваться в ЦСКА
Евгения Медведева, новый костюм. Фото: Instagram.

Российская фигуристка Евгения Медведева начала тренироваться с ЦСКА, сообщила тренер Елена Буянова.

«Женя начала тренировки в ЦСКА», – сказала Буянова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Медведева прилетела в Москву из Японии, где находилась с апреля, и сдала тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

Когда границы будут открыты, Медведева вернется в Торонто (Канада) и продолжит подготовку к следующему сезону. Она тренируется под руководством Орсера с весны 2018-го года.

Стоит отметить, что по документам Медведева числится в школе «Самбо-70» в отделении «Хрустальный».

Ранее сообщалось, что российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Анна Щербакова не вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

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