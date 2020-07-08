Медведева начала тренироваться в ЦСКА

Российская фигуристка Евгения Медведева начала тренироваться с ЦСКА, сообщила тренер Елена Буянова.

«Женя начала тренировки в ЦСКА», – сказала Буянова, слова которой приводит «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Медведева прилетела в Москву из Японии, где находилась с апреля, и сдала тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат.

Когда границы будут открыты, Медведева вернется в Торонто (Канада) и продолжит подготовку к следующему сезону. Она тренируется под руководством Орсера с весны 2018-го года.

Стоит отметить, что по документам Медведева числится в школе «Самбо-70» в отделении «Хрустальный».

Ранее сообщалось, что российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Анна Щербакова не вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).