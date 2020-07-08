На YouTube запустилась профессиональная лига кулачных боев Hardcore Fighting Championship.

В лиге 32 бойца сражаются за один миллион рублей. На первых отборочных поединках среди гостей и почетного жюри сидели чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов, рэперы Hamali & Navai, боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян и телеведущий Тимур Соловьев.

По словам Кудряшова, исторически соревнования по боксу проводились на голых кулаках и не было никаких перчаток.

«И несмотря на то, что визуально травмы у бойцов выглядят страшно, удар в перчатке может быть гораздо сильнее и опаснее. Я рад, что в России наконец-то появилось такое мероприятие, зрелище», — сказал Кудряшов.

За две недели с момента объявления старта лиги бойцы из разных стран и городов прислали больше пяти тысяч заявок.