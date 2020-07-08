Комментатор матча «Зенит» — «Сочи» Михаил Моссаковский рассказал, почему Бранислав Иванович не принимает участие в поединке.

По словам Моссаковского, Иванович отбыл в Сербию, так как у него случилось несчастье в семье. Комментатор отметил, защитника отпустил тренерский штаб.

«Нет пока речи о том, что до конца сезона мы его не увидим. Нужно будет согласовывать с Роспотребнадзором, когда он вернется. Мы знаем, что есть указание о 14-дневном карантине после возвращения из-за границы. Не исключено, что до конца сезона мы Ивановича на поле еще увидим. Но пока он не в команде», — сказал комментатор во время встречи на телеканале «Матч ТВ».

Отметим, вместо Ивановича на поле в игре с «Сочи» вышел Йордан Осорио, этот матч стал для него пятым в нынешнем сезоне РПЛ, именно столько поединков нужно было провести игроку для активации пункта об обязательном выкупе игрока «Зенитом». Это значит, что в скором времени защитник станет игроком «Зенита» на постоянной основе.