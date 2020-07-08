В матче 27-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Сочи» забит второй гол.

На 34-й минуте отличился бразильский форвард хозяев Малком, ассистировал которому Артем Дзюба.

Отметим, первый мяч во встрече забил нападающий сочинцев Антон Заболотный, который отличился на пятой минуте.

Матч, который проходит на стадионе «Газпром Арена», начался в 18:00 по московскому времени. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогают ему ассистенты Тихон Калугин и Денис Березнов; резервным судьей встречи является Артур Федоров. Главный арбитр VAR — Виталий Мешков, его ассистент — Дмитрий Сафьян. Инспектор матча — Сергей Мартынов.

Команда Сергея Семака уже обеспечила себе первое место в турнирной таблице, в данный момент в активе у «Зенита» 62 очка в 26 встречах. Подопечные Владимира Федотова идут на 11-й строчке с 30 баллами.