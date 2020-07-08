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  • 20:20,  8 июля 2020
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Бокс/MMA
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Тренер Хабиба: Не могу даже предположить, как эта ситуация отразится на бое в сентябре

Мендес, Нурмагомедов
Хавьер Мендес. Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov

Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением о состоянии подопечного после смерти отца.

По словам Мендеса, он даже не может предположить, как эта ситуация отразится на бое в сентябре.

«Потому что понятия не имею, что в голове у этого бедного парня. Я буду с ним, что бы он ни захотел сделать. Ему нужна моя поддержка. Если он захочет драться, то я с ним, если нет – тоже. Если он решит завершить карьеру, я на его стороне, если нет, то я тоже его поддержу», — сказал Мендес, слова которого приводит MMA on SiriusXM.

Мендес добавил, Хабиб хочет продолжить наследие отца и сам является отличным тренером.

Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался в московской клинике 3 июля. Он перенес коронавирус, который дал осложнения на сердце.

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