Тренер Хабиба: Не могу даже предположить, как эта ситуация отразится на бое в сентябре

Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением о состоянии подопечного после смерти отца.

По словам Мендеса, он даже не может предположить, как эта ситуация отразится на бое в сентябре.

«Потому что понятия не имею, что в голове у этого бедного парня. Я буду с ним, что бы он ни захотел сделать. Ему нужна моя поддержка. Если он захочет драться, то я с ним, если нет – тоже. Если он решит завершить карьеру, я на его стороне, если нет, то я тоже его поддержу», — сказал Мендес, слова которого приводит MMA on SiriusXM.

Мендес добавил, Хабиб хочет продолжить наследие отца и сам является отличным тренером.