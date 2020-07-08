Российская фигуристка Мария Сотскова, объявившая о завершении карьеры, выходит замуж.

Об этом рассказала тренер спортсменки Светлана Соколовская.

«Я знала о завершении карьеры еще в ноябре месяце. И естественно поддержала. Машка мне очень симпатична. Я знаю, что все что у нее в жизни творилось утихнет. Время лечит. Она честный человечек, а сейчас готовится к свадьбе. Впереди у Маши длинный и счастливый путь! Вперед, Машуля!» — сказала Соколовская, слова которой приводит ltk-cska.

Напомним, Мария Сотскова объявила о завершении соревновательной карьеры в возрасте 20 лет. Фигуристка призналась, что постолимпийский сезон получился для нее трудным и неудачным, однако она не планировала уходить из спорта. Но затем определенные обстоятельства, подробности о которых Мария не раскрывает, не позволили ей бороться дальше.