Британский боксер в тяжелом весе Диллиан Уайт объявил о прекращении сотрудничества со своим тренером Марком Тиббсом.

По словам Уайта, он и Тиббс больше не работают вместе как боксер и тренер. Боксер отметил, он тренируется в Португалии, а у Марка молодая семья, и у него есть новый тренажерный зал в Великобритании.

«В текущей ситуации это не сработало так, как мы оба надеялись. Марк пришел в мою команду 4 года назад и помог мне превратиться в боксера мирового класса, которым я являюсь сегодня. Марк отличный тренер, и я всегда буду благодарен ему и его отцу за все, что они сделали», – написал Уайт в своем Instagram.

Ранее стало известно, что поединок российского боксера Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта перенесен на 22 августа из-за матчей Лиги чемпионов.