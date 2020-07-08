Тренерский штаб московских «Локомотива» и «Спартака» назвал состав на очную встречу 27-го тура российской премьер-лиги.

Стартовый состав «Локомотива»: Антон Коченков, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Серкейра Мурило, Владислав Игнатьев, Станислав Магкеев, Даниил Куликов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Жоау Мариу, Антонио Эдер.

Запасные: Никита Медведев, Дмитрий Живоглядов, Соломон Кверквелия, Артур Черный, Брайан Идову, Максим Мухин, Николай Титков, Дмитрий Рыбчинский, Роман Тугарев, Рифат Жемалетдинов, Михаил Агеев, Тимур Сулейманов.

Стартовый состав «Спартака»: Александр Максименко, Лукас Айртон, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон, Алекс Крал, Павел Маслов, Наиль Умяров, Илья Гапонов, Николай Рассказов.

Запасные: Артем Ребров, Гус Тиль, Резиуан Мирзов, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, Илья Голосов, Дмитрий Маркитесов, Александр Соболев, Никита Бакалюк, Константин Шильцов.

Матч начнется в 20:30 по московскому времени и будет проходить в Москве на стадионе «Открытие Арена».