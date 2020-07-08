В матче 27-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и «Сочи» хозяева вышли вперед.

Второй гол «Зенита» забил иранский нападающий Сердар Азмун на 77-й минуте.

Отметим, первый мяч во встрече забил нападающий сочинцев Антон Заболотный, который отличился на пятой минуте.

На 34-й минуте отличился бразильский форвард хозяев Малком, ассистировал которому Артем Дзюба.

Матч, который проходит на стадионе «Газпром Арена», начался в 18:00 по московскому времени. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. Помогают ему ассистенты Тихон Калугин и Денис Березнов; резервным судьей встречи является Артур Федоров. Главный арбитр VAR — Виталий Мешков, его ассистент — Дмитрий Сафьян. Инспектор матча — Сергей Мартынов.

Команда Сергея Семака уже обеспечила себе первое место в турнирной таблице, в данный момент в активе у «Зенита» 62 очка в 26 встречах. Подопечные Владимира Федотова идут на 11-й строчке с 30 баллами.