Нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович может стать футболистом московского «Локомотива».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, московский клуб близок к подписанию форварда «Шахтера» и в ближайшие дни должен договориться о переходе.

Ранее сообщалось, что в 22-летнем футболисте, помимо железнодорожников, заинтересованы «Ростов», «Урал» и ЦСКА.

Отметим, Лисакович, а также полузащитник «Энергетика-БГУ» Жасур Яхшибоев, забил девять голов в Высшей лиге Беларуси и идет на первом месте в гонке бомбардиров.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник «Зенита» Маурисио, сейчас выступающий за греческий ПАОК, может вернуться в чемпионат России. Как сообщил агент бразильца Пьер Фернандес, 31-летний футболист может перейти в московский «Локомотив».