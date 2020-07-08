В матче 27-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1.

В составе хозяев по мячу забили Малком с передачи Артема Дзюбы на 33-й минуте и Сердар Азмун с передачи Юрия Жиркова на 77-й минуте. У гостей единственный гол забил Антон Заболотный с передачи Александра Кокорина на пятой минуте встречи.

После 27 туров команда Сергея Семака набрала 65 очков. Сине-бело-голубые обеспечили себе первое место в чемпионате еще в прошлом туре, когда на выезде обыграли «Краснодар» со счетом 4:2.

Подопечные Владимира Федотова занимают 11-ю строчку, имея в своем активе 30 баллов.

Следующий матч «Зенит» проведет 11 июля на выезде против «Ахмата», «Сочи» в этот же день дома примет «Спартак».