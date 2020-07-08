В матче 27-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на выезде одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 4:0.

В составе гостей по мячу забили Федор Чалов с передачи Николы Влашича на 32-й минуте, Никола Влашич с передачи Федора Чалова на 59-й минуте, Георгий Щенников с передачи Кристияна Бистровича на 78-й минуте и Иван Обляков с передачи Наира Тикнизяна на 94-й минуте встречи.

После 27 туров команда Виктора Гончаренко поднялась на третье место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 46 очков..

Подопечные Константина Парамонова занимают последнюю строчку с 23 баллами.

Следующий матч ЦСКА проведет 12 июля дома против «Рубина», «Оренбург» в этот же день дома примет «Ростов».