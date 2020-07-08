Волкановски: Петр Ян постоянно прессингует, Алдо будет сложно справиться

Австралийский чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски поделился ожиданиями от поединка между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо.

По мнению Волкановски, это будет конкурентный бой, и он бы сосредоточил внимание на технике в этом поединке. Боец отметил, он знает Петра Яна и его стиль, это боец, который постоянно прессингует. Волкановски полагает, что Алдо будет сложно справиться с таким давлением.

«Думаю, в начале бой будет равным, но с помощью своего темпа Ян возьмет поединок под свой контроль в поздних раундах», – сказал Волкановски, слова которого приводит RT.

Напомним, поединок состоится на турнире UFC 251 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Сам Волкановски в рамках этого же турнира проведет защиту титула в поединке против Макса Холлоуэя.