Несмотря на все прогнозы недоброжелателей, «Сочи» проиграл «Зениту». Петербуржцы не стали поддаваться дружественному клубу и одержали волевую победу, а в концовке встречи могли сделать счет крупнее. Теперь вместо того, чтобы пихаться возле еврокубковой зоны, сочинцам придется делать все, чтобы не приблизиться на критическое расстояние к зоне вылета.

Вероятно, слишком много надежд в этой игре в Сочи возложили на «принцип бывшей». Действительно, футболисты любят забивать своим бывшим командам и делают это нередко, а ставки на гол конкретного игрока весьма популярны. Только вот «Сочи» поставил слишком многое. Помимо турнирного положения это еще и 500 тысяч евро. За такую сумму можно купить нового молодого футболиста или взять кого-нибудь в аренду, а клуб Бориса Ротенберга заплатил «Зениту» такую сумму лишь за один матч Кокорина. Александр провел на поле полный матч. Методом несложных подсчетов получаем, что одна минута игры Кокорина за «Сочи» в этом матче стоила клубу 5 208 евро или 420 729 рублей.

Отчасти окупилась только пятая минута из 96, когда Саша поучаствовал в голе «Сочи». Передачей это назвать сложно, скорее Кокорин вовремя понял, что надо оставить мяч под удар Заболотному. Антон своим моментом воспользовался, а вот Александр больше ничего дельного за весь матч не создал.

Если для «Сочи» игра с «Зенитом» была важна с турнирной точки зрения, то для Кокорина — с карьерной. Где, как не в матче со своим главным работодателем показывать, что ты достоин не просто вернуться в команду, а сразу играть в стартовом составе? Пример Артема Дзюбы приводить будет даже лишним. Даже если Кокорин не хочет возвращаться в «Зенит», ему все равно нужно было продавать себя именно в этой игре. Если он еще рассчитывает на условную Серию А, то должен понимать, что скауты и тренеры будут уделять значение именно играм против сильных команд, а не хет-трикам Денису Попову.

Но с сильными пока как-то не вяжется. «Краснодар» сочинцы обыграли, но Кокорин не забил, с «Локомотивом» чудом сыграли вничью, и Александра не было видно. Зато «Динамо», «Оренбургу» и прочим Саша кладет пачками. Жаль, что в той же Серии А даже прибывший только что «Беневенто» будет посильнее той же команды Парамонова.