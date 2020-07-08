Немецкий защитник французского «Монако» Беньямин Хенрикс стал футболистом «РБ Лейпциг».

Об этом сообщается на официальном сайте немецкой команды. Отмечается, игрок взят в аренду, которая рассчитана на сезон-2020/21. Отмечается, «Лейпциг» при этом обладает правом дальнейшего выкупа 23-летнего игрока. В СМИ сообщается, что сумма составляет 15 миллионов евро.

Отметим, Беньямин Хенрикс стал игроком «Монако» летом 2018 года, когда перешел в стан монегасков из «Байера» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне Хенрикс провел за команду Роберта Морено 15 встреч во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями. За сборную Германии защитник провел три игры.

Ранее стало известно, что «Лейпциг» приобрел у «Зальцбурга» корейского нападающего Хван Хи Чана.