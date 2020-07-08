Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от второго подряд чемпионства клуба.

По словам Семака, это самый сложный год. Он отметил, это чемпионство тяжелое, непростое, но абсолютно заслуженное. Тренер добавил, что футболисты «Зенита» заслужили овации, аплодисменты и золотые медали.

«В этом сезоне они были наголову сильнее соперников. Низкий поклон и спасибо нашей команде. И спасибо вам за поддержку. С победой! «Зенит» — чемпион!», — сказал Семак на церемонии награждения.

Отметим, «Зениту» на «Газпром Арене» вручили золотые медали и новый чемпионский кубок РПЛ. Трофей старого образца остался в клубном музее «Зенита». В церемонии вручения, помимо Беглова, приняли участие президент РФС Александр Дюков, председатель правления директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1. Следующий матч «Зенит» проведет 11 июля на выезде против «Ахмата», «Сочи» в этот же день дома примет «Спартак».