Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 21:59,  8 июля 2020
    ggbet
ФК "Зенит"
0

Семак: В ближайшее время все узнаем по поводу трансферных целей «Зенита»

Семак: В ближайшее время все узнаем по поводу трансферных целей &#171;Зенита&#187;
Сергей Семак. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о позиции клуба по трансферам.

«Позиция по трансферам? Ее руководство знает, и ситуация экономически непростая. Не знаем, если мы сможем кого-то привезти или сможем только кого-то продать для этого. Конкретики на данный момент нет», — сказал Семак, слова которого приводит Sport24.

Тренер отметил, руководство занимается этим вопросом, и в ближайшее время мы все узнаем по поводу трансферных целей «Зенита».

Он добавил, что еще есть шансы увидеть Прохина и Шамкина. По словам Семака, нападающего хотели выпустить в игре с «Сочи», но те замены, которые были произведены, не позволили ему выйти.

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1. Следующий матч «Зенит» проведет 11 июля на выезде против «Ахмата», «Сочи» в этот же день дома примет «Спартак».

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров