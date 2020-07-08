Семак: В ближайшее время все узнаем по поводу трансферных целей «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о позиции клуба по трансферам.

«Позиция по трансферам? Ее руководство знает, и ситуация экономически непростая. Не знаем, если мы сможем кого-то привезти или сможем только кого-то продать для этого. Конкретики на данный момент нет», — сказал Семак, слова которого приводит Sport24.

Тренер отметил, руководство занимается этим вопросом, и в ближайшее время мы все узнаем по поводу трансферных целей «Зенита».

Он добавил, что еще есть шансы увидеть Прохина и Шамкина. По словам Семака, нападающего хотели выпустить в игре с «Сочи», но те замены, которые были произведены, не позволили ему выйти.