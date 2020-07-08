Главный тренер АКА Хавьер Мендес поделился ожиданиями от третьего поединка своего подопечного Даниэля Кормье против Стипе Миочича.

По словам Мендеса, он ждет войну, потому что не ждать войны в поединке с таким великим бойцом, как Стипе Миочич – это высшая степень глупости.

Тренер отметил, Миочич является чемпионом не просто так.

«У него было несколько поражений, но он умеет вводить правильные корректировки. Посмотрите, что он сделал в поединке с Нганну – он адаптировался. Он увидел ударную мощь этого парня и очень хорошо приспособился. Если мы не подстроимся под то, что у него есть, то у нас будут проблемы», – сказал Мендес, слова которого приводит BJ Penn.

Ранее стало известно, что Кормье подписал контракт на новый бой в UFC. 41-летний американец в третий раз встретится с Миочичем. Титульный поединок состоится 15 августа.

В июле 2018 года на турнире UFC 226 Кормье нокаутировал Миочича уже в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 году Стипе вернул титул, одержав победу над Кормье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой проходил в рамках турнира UFC 241.