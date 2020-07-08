В матче 34-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» дома одержал крупную победу над «Ньюкаслом» со счетом 5:0.

В составе манкунианцев по мячу забили Габриэл Жезус с передачи Давида Сильвы на 10-й минуте, Рияд Марез с передачи Кевина де Брюйне на 21-й минуте, Давид Сильва на 65-й минуте и Рахим Стерлинг с передачи Давида Сильвы на 91-й минуте встречи. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Ньюкасла» Федерико Фернандес на 58-й минуте.

После 34 туров команда Хосепа Гвардиолы идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 69 очков. Подопечные Стива Брюса располагаются на 13-й позиции с 43 баллами

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет 11 июля на выезде против «Брайтона», «Ньюкасл» в этот же день в гостях встретится с «Уотфордом».