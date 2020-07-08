Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал инцидент, который произошел между ним и Сердаром Азмуном в раздевалке после матча с «Краснодаром».

«Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0», – сказал Дзюба, слова которого приводятся телеграм-каналом «Нöу криминалити», после награждения команды золотыми медалями и кубком.

Отметим, «Зениту» на «Газпром Арене» вручили золотые медали и новый чемпионский кубок РПЛ. Трофей старого образца остался в клубном музее «Зенита». В церемонии вручения, помимо Беглова, приняли участие президент РФС Александр Дюков, председатель правления директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1. Следующий матч «Зенит» проведет 11 июля на выезде против «Ахмата», «Сочи» в этот же день дома примет «Спартак».