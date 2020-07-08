Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от победы в чемпионате России.

«ФНЛ брал, теперь Премьер-лигу взяли. Так что, надеюсь, будем продолжать в том же духе. Теперь Лига чемпионов, надеюсь!» — сказал Сутормин, слова которого приводит Twitter «Зенита».

Футболист отметил, у него отличные ощущения и радость за все, что было сделано. Сутормин добавил, он очень рад, что находится в этой команде. По словам игрока, в «Зените» хороший коллектив, без которого команда вряд ли бы стала чемпионом.

Отметим, «Зениту» на «Газпром Арене» вручили золотые медали и новый чемпионский кубок РПЛ. Трофей старого образца остался в клубном музее «Зенита». В церемонии вручения, помимо Беглова, приняли участие президент РФС Александр Дюков, председатель правления директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Напомним, в матче 27-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1. Следующий матч «Зенит» проведет 11 июля на выезде против «Ахмата», «Сочи» в этот же день дома примет «Спартак».