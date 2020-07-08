В матче 27-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1.

В составе красно-белых отличиться удалось Эсекьелю Понсе с передачи Айртона на 38-й минуте, у железнодорожников голом с пенальти на 42-й минуте отметился Алексей Миранчук.

Отметим, на 41-й минуте за споры с арбитром со скамейки запасных был удален главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

После 27 туров команда Марко Николича идет на втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 50 очков. Подопечные Тедеско располагаются на седьмой позиции с 33 баллами.

Следующий матч «Спартак» проведет 11 июля на выезде против «Сочи», «Локомотив» одним днем позже примет башкирскую «Уфу».