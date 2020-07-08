В матче 27-го тура российской премьер-лиги «Ростов» дома потерпел поражение от «Уфы» со счетом 1:2.

В составе башкирского клуба по мячу забили Даниил Фомин с пенальти на 68-й минуте и Вячеслав Кротов с передачи Алексея Никитина на 75-й минуте. У дончан единственный гол забил Деннис Хаджикадунич с передачи Евгения Чернова на 27-й минуте встречи.

После 27 туров команда Валерия Карпина идет на пятом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 43 очка. Подопечные Вадима Евсеева располагаются на шестой позиции с 36 баллами.

Следующий матч «Ростов» проведет 12 июля на выезде против «Оренбурга», «Уфа» в этот же день в гостях проведет встречу против «Локомотива».

Отметим, шестое место может дать путевку в Лигу Европы, если Кубок России выиграет «Зенит».