Петр Ян: Еще недавно дрался в омских клубах, а теперь буду биться с легендой

Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о своих ощущениях от быстрого взлета в промоушене.

По словам Яна, он дебютировал в Иркутске в 2013 году, узнав о поединке за десять дней до турнира. Боец отметил, борьбу он изучал по YouTube, но инстинкт был благодаря уличным дракам.

Ян добавил, что первый бой он выиграл нокаутом в дополнительном раунде и получил за него 20 тысяч рублей, благодаря которым заплатил за съемную квартиру.

«Потом бой в Омске, контракт с ACB, чемпионство там – и подпись в соглашении с UFC в 2018-м. Теперь у меня впереди бой за пояс чемпиона UFC. То, о чем я раньше и подумать не мог. Даже не смел представить. Приятно осознавать, что еще недавно дрался в омских клубах, а сейчас буду выступать с легендой на «Бойцовском острове», – сказал Ян, слова которого приводит Sports.ru.