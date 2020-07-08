Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назначен на такую же должность в московском «Спартаке». Об этом заявил владелец красно-белых Леонид Федун.

По словам Федуна, с Цорном он расстался по-хорошему, он благодарен Цорну за все хорошее, что тот сделал. Федун отметил, на этой неделе Газизов приступит к работе в качестве генерального директора.

«Чем привлекла его кандидатура? А вы видели успехи «Уфы»? Это клуб, который при минимальном бюджете может добиваться успеха и который ведет правильную селекционную работу. Нам это необходимо после очередной девальвации рубля, наш клуб из-за коронавируса потерял 15-20 процентов бюджета, это как проклятие», – сказал Федун, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, об увольнении Цорна стало известно во вторник, 7 июля. «Спартак» объявил об этом официально. Цорн работал в столичном клубе с 2019 года. После 27 туров чемпионата России красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Подопечные Доменико Тедеско потерпели 12 поражений, выиграли 9 матчей и 6 раз сыграли вничью.