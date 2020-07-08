Гончаренко: Победу над «Оренбургом» посвящаю маме

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом».

«Слова благодарности команде. В том числе за то, что в такой тяжёлый момент меня поддержали. Эту победу посвящаю маме, которая была моим самым преданным болельщиком. После каждой игры она мне звонила и поздравляла, если удачно сыграли, где-то критиковала. Спасибо ребятам за то, что сегодня победили», — сказал Гончаренко, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА.

Отметим, в матче 27-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на выезде одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 4:0.