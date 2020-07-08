Сотскова завершила карьеру, «Зенит» обыграл «Сочи», Хачанов проиграл Новаку. Эти и другие новости — в традиционном дайджесте дня от Nevasport.

Правило пяти замен в футболе будет действовать весь следующий сезон

Правило, позволяющее футбольным клубам производить по пять замен за матч, будет действовать на протяжении всего следующего сезона, утверждает The Athletic.

«Спартак» пожаловался в РФС на комментарий Медведева по видео Азмуна и Дзюбы

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов направил главе комитета по этике РФС Семену Андрееву письмо с просьбой дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» Александра Медведева по поводу провокационного видео с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Мария Сотскова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Мария Сотскова объявила о завершении соревновательной карьеры.

Хачанов проиграл во втором матче подряд на турнире Тима

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл во второй встрече подряд на выставочном турнире австрийца Доминика Тима Thiem’s 7.

«Зенит» обыграл «Сочи», несмотря на гол Заболотного и передачу Кокорина

В матче 27-го тура российской премьер-лиги петербургский «Зенит» дома одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1.

ЦСКА разгромил «Оренбург», забив 10 голов в последних трех матчах

В матче 27-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на выезде одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 4:0.

«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью, Тедеско получил красную карточку

В матче 27-го тура российской премьер-лиги московский «Спартак» дома сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1.

«Уфа» одержала волевую победу над «Ростовом»

В матче 27-го тура российской премьер-лиги «Ростов» дома потерпел поражение от «Уфы» со счетом 1:2.

Федун объявил о назначении Газизова генеральным директором «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назначен на такую же должность в московском «Спартаке». Об этом заявил владелец красно-белых Леонид Федун.