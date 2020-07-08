Дзюба: Перед матчем с «Сочи» было много некрасивых разговоров, но мы за честный футбол

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над «Сочи».

По словам Дзюбы, перед матчем с «Сочи» было много некрасивых разговоров, но игроки лишний раз доказали, что они за честный футбол.

«Мы все доказали скептикам. Хотели порадовать публику. Побеждать никогда не устаешь. Сейчас очень выжаты. Хотел бы поблагодарить болельщиков. Без них, без их драйва невозможно играть в футбол. Не знаю, как за рубежом люди играют. Хорошо, что у нас хотя бы 10 процентов разрешили, хотя сейчас непростое время. Все наши недоброжелатели, крепитесь, потерпите чуть-чуть, мы стали чемпионами заслуженно», — сказал Дзюба, слова которого приводит «Матч ТВ».