Английский «Манчестер Юнайтед» хочет продлить соглашение с французским полузащитником команды Полем Погба.

Об этом сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо. По его информации, «МЮ» начал переговоры с агентом игрока Мино Райолой. Отмечается, сторона француза ждет первого предложения от «МЮ» и продление контракта пока не согласовано.

В текущем сезоне Погба сыграл в составе «Манчестер Юнайтед» 11 встреч в АПЛ и сделал четыре голевые передачи. Большую часть нынешнего сезона 27-летний француз пропустил из-за травм.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» объявил о расставании с девятью футболистами, действующие соглашения которых истекли 30 июня. «МЮ» покидают девять выпускников клубной академии.