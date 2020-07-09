РПЛ, Серия А и АПЛ — в традиционном обзоре ставок и прогнозов от Nevasport.

В РПЛ «Урал» примет «Динамо». По мнению журналиста Дмитрия Симонова, матч обещает быть бескомпромиссным, так как обе команды еще способны занять шестое место, и у них есть шансы сыграть в результативный футбол. Симонов считает, что «Динамо» не проиграет, потому что на команду давит серия без побед и необходимость не пропустить вперед «Спартак». Он добавил, «Урал» может подрасслабиться в чемпионате, так как екатеринбуржцам важнее Кубок России. Симонов предлагает сделать ставку, что гости не уступят и обе команды забьют с коэффициентом 2.35.

«Рубин» сыграет дома с «Краснодаром». Комментатор Алексей Андронов считает, что казанцы постараются перекрыть кислород «Краснодару» и не дать гостям сыграть в свой техничный футбол. Он отметил, «Краснодару» надо брать себя в руки, так как иначе можно не только перестать бороться с «Локомотивом» за второе место, но и лишиться третьего. Андронов выбрал победу «Краснодара», которая идет с коэффициентом 2.09.

В матче Серии А «Верона» принимает «Интер». По словам комментатора «Матч ТВ» Эльвина Керимова, веронцы провели качественный сезон и еще имеют шансы добраться до зоны Лиги Европы, поэтому турнирная мотивация у команды сохраняется. Он отметил, что фаворит игры — «Интер», которому нужно отреагировать на поражение от «Болоньи». Керимов добавил, у команды Конте будет запредельный настрой, и именно она победит. Ставка на победу «Интера» идет с коэффициентом 1.8.

«Манчестер Юнайтед» приедет в гости к «Астон Вилле». Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский заявил, что он будет удивлен, если вилланы останутся в АПЛ, и не понимает, какие шансы могут быть у «Астон Виллы» даже в домашней встрече с «МЮ». Казанский в этом матче предлагает взять ставку с форой (-2) на «Манчестер Юнайтед».