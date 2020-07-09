Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мнением о своем соотечественнике Александре Емельяненко.

Ранее спортсмены не раз обменивались резкими репликами, после того как в 2006 году провели поединок, завершившийся победой Емельяненко.

Харитонов заявил, что ему не о чем говорить с Александром, он мог бы ему только посоветовать следить за своим языком. Он подчеркнул, что «нести всё подряд» — поступок, не достойный спортсмена.

«Для меня моя честь и достоинство намного выше всего. Когда он несёт всякую пургу про меня, распускает всякие слухи необоснованные, то меня это задевает. Я открыто скажу, что Александр — балабол», — сказал Харитонов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что сможет помирится с Емельяненко в том случае, если Александр извинится — только так можно замять конфликт.