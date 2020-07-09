Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о том, что российские легкоатлеты могут сменить спортивное гражданство.

Ранее сообщалось, что Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) готова рассмотреть заявления россиян.

«У нас много случаев, когда спортсмен получает спортивное гражданство. В чем тут что-то страшное? Когда организация не может выполнять свои функции, то есть одна часть контракта не выполняется, это что, предательство?» — сказала Роднина, слова которой приводит Sport24.

Она подчеркнула, что если не выполняется часть контракта, то спортсмены находят другие формы решения. Роднина отметила, что смена гражданства — это нормальный процесс, в спорте известно много таких случаев.

Напомним, российские легкоатлеты могут лишиться нейтрального статуса в связи с тем, что ВФЛА вовремя не погасила часть долга в размере 5 миллионов долларов перед WA. Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков уже сообщили, что не исключают смену гражданства.