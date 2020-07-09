Российская биатлонистка Екатерина Глазырина призналась, что не очень боится коронавируса, но соблюдает меры предосторожности.

По словам спортсменки, у ее знакомых и родных уже были случаи заболевания COVID-19. Она подчеркнула, что понимает всю опасность и следует правилам. На сборах она дважды в день измеряет температуру, как и остальные биатлонистки, а также использует маску.

«Опасность не преувеличена, она есть. Но когда ты знаешь об этом больше, ты лучше готов к этому. И тем более я так сильно болела в феврале, что думала, что переболела им в Италии. Но тесты сдала – все отрицательно», – передает слова Глазыриной корреспондент ТРК «Моя Удмуртия».

Напомним, Глазырина в составе сборной России проводит тренировочный сбор в Ижевске.