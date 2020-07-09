Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» намерена подписать контракт с российским нападающим Кириллом Капризовым.

Как пишет журналист The Athletic Майкл Руссо, «Миннесоту» не смущает тот факт, что лига не разрешит россиянину принять участие в возобновлении сезона. Клуб готов заключить соглашение и «сжечь» первый год контракта Кирилла. Для того, чтобы сделка состоялась, необходимо получить согласие со стороны игрока.

Напомним, с 2017-го году Капризов защищает цвета ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина. Нынешний сезон был завершен досрочно, однако ЦСКА был признан чемпионом России.

До перехода в столичный клуб форвард выступал за «Салават Юлаев» и новокузнецкий «Металлург».