Вячеслав Караваев в матче ЛЧ с "Лионом". Фото: ФК "Зенит"

Вячеслав Караваев в матче ЛЧ с "Лионом". Фото: ФК "Зенит"

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал победу «сине-бело-голубых» в чемпионате России-2019/20.

«Фантастическое, как сказал Дзюба, вандерфульное чемпионство. Большинство эмоций осталось в Краснодаре. Но отпраздновали при своих болельщиках, это реально круто», — сказал Караваев, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Футболист отметил, что если «Зенит» выиграет еще и Кубок России, тогда его первый сезон в команде получится идеальным.

Напомним, 19 июля «Зенит» встретится со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Игра будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».

Подопечные Сергея Семака досрочно оформили победу в РПЛ, обыграв в 26-м туре «Краснодар». Вчера, 8 июля, команда получила трофей и медали.